DeepState: Россияне в июне оккупировали более полутысячи квадратных километров территории Украины

В течение июня российские войска оккупировали 556 кв. км украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году.

Источник: сообщение мониторингового проекта DeepState

Дословно: "Динамика мая, к сожалению, сохранилась в июне. Напомним, что в самый критический для нас ноябрь, кацапы продвинулись на 730 кв км.

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Больше всего продвижений пришлось на Новопавловский и Покровский отрезок — 29% и 27%, соответственно. Среди лидеров и Сумщина с показателем в 18%. То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта почти в равных пропорциях (по 4-6% на участок)".

Детали: Аналитики отмечают, что продвижение россиян "обусловлено проблемами с людьми, которые критичны сейчас для обеих сторон". В то же время отмечается падение количества механизированных атак.

"А штурмовые действия врага силами 1 или 3 пехотинцев уже не стали редкостью. В то же время, количество этих групп остается значительным", – сообщили в проекте.

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