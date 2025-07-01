"Кинжальный" июнь: за месяц ПВО уничтожила 8 из 17 аэрорбаллистических ракет РФ
По данным Воздушных сил, в течение июня противовоздушная оборона Украины уничтожила 4758 воздушных целей, которые выпустило по Украине государство-агрессор Россия, в частности 8 "Кинжалов".
Источник: командование Воздушных сил ВСУ, спикер ведомства полковник Юрий Игнат в комментарии УП
Детали: Как уточнил Игнат, в течение июня фиксировалось интенсивное применение врагом аэрорбалистических ракет Х-47 М2, ПВО уничтожила практически половину из них: 8 сбитых из 17 запущенных. Кроме этого определенное количество этих ракет не достигло целей и значится в статистике ВС локационно потерянными.
В целом же за июнь ПВО Украины ликвидировала:
- 8 аэрорбаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 27 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2453 ударных БпЛА типа Shahed;
- 659 разведывательных БпЛА;
- 1479 БпЛА других типов.
В свою очередь авиация Воздушных сил в течение июня осуществила 895 самолетовылетов, в частности:
- около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В июне 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 646 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, отмечают в ВС ВСУ.