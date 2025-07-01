Избиение офицера "Азов": суд перенес заседание, потому что подозреваемые военные не пришли – СМИ

Ивано-Франковский городской суд 30 июня не смог избрать меру пресечения для двух военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады, которых подозревают в нападении на бойца 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича.

Источник: адвокат Андрея Кориневича Олег Слободяник в комментарии "Слідству.Інфо"

Детали: По словам адвоката майора 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича, рассмотрение дела перенесли, поскольку подозреваемые – военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады Семен Клок и Василий Бондаренко – не явились в суд, сославшись на выполнение военного задания.

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Суд направил запрос в Военную службу правопорядка для проверки этой информации. Новую дату рассмотрения пока не назначили.

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