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Избиение офицера "Азов": суд перенес заседание, потому что подозреваемые военные не пришли – СМИ

Анастасия ПроцВторник, 1 июля 2025, 18:11
Избиение офицера Азов: суд перенес заседание, потому что подозреваемые военные не пришли – СМИ
фото: Facebook/Андрей Кориневич

Ивано-Франковский городской суд 30 июня не смог избрать меру пресечения для двух военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады, которых подозревают в нападении на бойца 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича.

Источник: адвокат Андрея Кориневича Олег Слободяник в комментарии "Слідству.Інфо"

Детали: По словам адвоката майора 12-й бригады спецназначения "Азов" Андрея Кориневича, рассмотрение дела перенесли, поскольку подозреваемые – военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады Семен Клок и Василий Бондаренко – не явились в суд, сославшись на выполнение военного задания.

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Суд направил запрос в Военную службу правопорядка для проверки этой информации. Новую дату рассмотрения пока не назначили.

Предыстория:

  • Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады.
  • Он сообщал, что это якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким". В частности, среди нападавших он называл Семена Клока и Василия Бондаренко, которые ранее уже привлекались к ответственности.
  • Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Билогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего собрата Сергея Цыганчука. Кориневич считает, что командующий 3 армейского корпуса Билецкий скрывал нападавших на него.
  • Третья отдельная штурмовая бригада пока никак не реагировала на инцидент и не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию.
  • 25 июня спецпрокуратура сообщила, что в деле о нападении на бойца "Азова" сообщено о подозрении двум военнослужащим, устанавливается возможная причастность других лиц.
  • 26 июня в Национальной гвардии назвали неприемлемой ситуацию с нападением на бойца 12-й бригады специального назначения "Азов" Андрея Кориневича, в которой он обвиняет военных Третьей отдельной штурмовой бригады.

Азовсудскандал
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