Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Германия финансирует производство дальнобойных дронов, которыми Украина бьет по России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 18:12
СМИ: Германия финансирует производство дальнобойных дронов, которыми Украина бьет по России
Иллюстративное фото украинских дронов со страницы Сергея Притулы.

Представители правительства Германии подписали первый контракт о финансировании военного производства в Украине – речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Welt

Детали: По информации Welt, Германия профинансировала производство более 500 беспилотных летательных аппаратов типа Антонов-196 (Ан-196), которые имеют дальность полета 1200 километров и несут взрывные заряды весом около 50 кг.

Реклама:

Ожидается, что в ближайшие месяцы беспилотники уже будут готовы к использованию.

Как отмечает Welt, во время ударов по целям в российском тылу в ночь на вторник Украина, вероятно, использовала именно беспилотники типа Ан-196.

В Министерстве обороны Германии на запрос портала подтвердили, что Берлин взял на себя "финансирование производства дальнобойного оружия в Украине", но не уточнил ни типа оружия, ни сроков или объемов финансирования.

РЕКЛАМА:

Финансирование позволит "в короткий срок предоставить стране, подвергшейся нападению, системы вооружения, которыми украинская армия уже овладела", добавили в немецком Минобороны.

Напомним, накануне в Киеве был министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможности поставки новых систем IRIS-T и совместное производство оружия.

Ранее также стало известно, что Германия некоторое время финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой руководит французская компания Eutelsat и которая является альтернативой терминалам Starlink компании Илона Маска.

Германиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Германия
Министр обороны Германии запланировал визит в Гренландию на фоне посягательств Трампа
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
В Германии призвали ЕС "поискать" у себя дополнительные ПВО для Украины
Последние новости
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: