УП-2: Новая социология, перезагрузка правительства, Свириденко, Минэд, Минобороны и другие
Вторник, 1 июля 2025, 18:29
Масштабные перестановки в правительстве: почему Свириденко считают удобной фигурой для Банковой, кого повышают на министерские должности, а кого убирают с кресел.
Уйдет ли Шмыгаль, какие комитеты Рады ждет перезагрузка и что будет с Минэкономразвития?
Также – о новой дипломатической стратегии Украины, возможной смене посла в США, и о том, как изменения в правительстве влияют на рейтинги президента в новом выпуске "УП-2" поговорили антизвезда мировой журналистики Роман Романюк и политический обозреватель УП Роман Кравец.
Реклама: