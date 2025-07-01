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УП-2: Новая социология, перезагрузка правительства, Свириденко, Минэд, Минобороны и другие

Украинская правдаВторник, 1 июля 2025, 18:29
УП-2: Новая социология, перезагрузка правительства, Свириденко, Минэд, Минобороны и другие
Фото: УП

Масштабные перестановки в правительстве: почему Свириденко считают удобной фигурой для Банковой, кого повышают на министерские должности, а кого убирают с кресел.

Уйдет ли Шмыгаль, какие комитеты Рады ждет перезагрузка и что будет с Минэкономразвития?

Также – о новой дипломатической стратегии Украины, возможной смене посла в США, и о том, как изменения в правительстве влияют на рейтинги президента в новом выпуске "УП-2" поговорили антизвезда мировой журналистики Роман Романюк и политический обозреватель УП Роман Кравец.

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