Генштаб: ВСУ отбили 12 атак на Покровском направлении и 7 – на Сумщине

С начала суток зафиксировано 48 боевых столкновений, четверть из них - на Покровском направлении, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы отбили 7 из 8 атак, еще один бой продолжается.

Источник: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Детали: Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время количество боевых столкновений с российским агрессором составляет 48.

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Семь из восьми вражеских атак отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой.

Также противник нанес 8 авиаударов, сбросив при этом 19 КАБ, совершил 156 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Мелового, наши воины дают достойный отпор, два боестолкновения продолжаются. Авиаудары КАБами враг нанес по населенному пункту Ольховатка.

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На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоосиново, одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи и Мирное; два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг атаковал в сторону Григорьевки и Выемки. Всего с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия подразделений захватчика, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Часов Яр. Наши защитники остановили наступательное действие противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Леонидовка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак противника, четыре боестолкновения продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми авиаракетами враг нанес по Сухому Яру.

На Новопавловском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое, Малиевка и Шевченко - одно боестолкновение продолжается. Авиация противника била неуправляемыми ракетами по Ольговскому, также удару КАБами подвергся населенный пункт Филия.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.

Напомним: