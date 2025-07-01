В результате обстрела Черниговщины пострадал 76-летний мужчина
Вторник, 1 июля 2025, 20:55
Российская армия 1 июля обстреляла приграничье Черниговщины, пострадал мужчина.
Источник: председатель ОВА Вячеслав Чаус
Прямая речь: "Сегодня днем россияне обстреляли пограничное село Семеновской общины. Ударили несколькими FPV-дронами по обычному двору.
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В результате обстрела пострадал 76-летний гражданский мужчина, местный житель".
Детали: Мужчину госпитализировали с контузией, сейчас он находится под наблюдением врачей.