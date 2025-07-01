СВР: Путин и российские чиновники резко изменили риторику о деньгах на войну

Российское руководство в последнее время стало чаще говорить о сокращении расходов на оборону, что может свидетельствовать о попытках смягчить последствия предстоящего экономического кризиса.

Источник: сообщение Службы внешней разведки Украины

Дословно: "В последние дни Россия активно продвигает новый нарратив о сокращении расходов на оборону. Глава МИД РФ Лавров во время визита в Кыргызстан подчеркнул, что "миролюбивая" Россия, в отличие от НАТО, планирует сократить расходы на оборону. Днем ранее этот месседж озвучил Путин".

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Детали: В СЗР считают, что таким изменением риторики Москва пытается "смягчить последствия будущего экономического коллапса".

Там обратили внимание, что новые месседжи от российских лидеров начали звучать после заявлений министра экономического развития России Максима Решетникова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что страна "находится на грани рецессии".

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