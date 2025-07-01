Лубинец: Россияне, вероятно, жестоко казнили украинского пленного

Российские военные, вероятно, казнили украинского военнопленного: в соцсетях распространяется видео, где человека привязали к мотоциклу и волочили по дороге.

Источник: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Грубое нарушение норм МГП и Женевских конвенций – Россия совершила еще одно военное преступление

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Россияне, вероятно, казнили украинского пленного. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и волочили по дороге.

Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Отправил официальные письма в ООН и МККК".

Детали: Как заявил Лубинец, Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность.