Суспільне: Макрон после разговора с Путиным звонил Зеленскому
Вторник, 1 июля 2025, 22:46
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на проинформированный источник
Детали: По словам собеседника "Суспільного", разговор между Макроном и Зеленским прошел конструктивно. Французский президент ознакомил украинского коллегу с деталями своей беседы с Путиным.
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Что предшествовало:
- В Кремле ранее во вторник заявили, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор носил "содержательный характер".
- У Макрона заявили, что в разговоре с Путиным он "подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".
- Перед этим оба лидера в последний раз разговаривали 11 сентября 2022 года.