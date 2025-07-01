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Суспільне: Макрон после разговора с Путиным звонил Зеленскому

Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 22:46
Суспільне: Макрон после разговора с Путиным звонил Зеленскому
Макрон и Зеленский. Фото - ОП

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на проинформированный источник

Детали: По словам собеседника "Суспільного", разговор между Макроном и Зеленским прошел конструктивно. Французский президент ознакомил украинского коллегу с деталями своей беседы с Путиным.

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Что предшествовало:

  • В Кремле ранее во вторник заявили, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор носил "содержательный характер".
  • У Макрона заявили, что в разговоре с Путиным он "подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины".
  • Перед этим оба лидера в последний раз разговаривали 11 сентября 2022 года.

МакронПутин
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