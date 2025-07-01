Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ижевского электромеханического завода "Купол"

Генштаб ВСУ вечером 1 июля подтвердил удар Украины по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который производит зенитные ракетные комплексы.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ".

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Детали: В Генштабе добавили, что завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса РФ, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1, зафиксировали пожар.

Результаты поражения уточняются.

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