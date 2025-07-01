Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ижевского электромеханического завода "Купол"
Генштаб ВСУ вечером 1 июля подтвердил удар Украины по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который производит зенитные ракетные комплексы.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ".
Детали: В Генштабе добавили, что завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса РФ, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.
Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1, зафиксировали пожар.
Результаты поражения уточняются.
Что предшествовало:
- Днем 1 июля беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" – один из главных производителей ЗРК "Тор", "Оса" и ударных БпЛА "Гарпия" для армии РФ. Завод расположен в Удмуртской Республике, что в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.
- Из видео видно, что завод поразили модернизированными дронами-камикадзе "Лютый".