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Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ижевского электромеханического завода "Купол"

Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 23:24
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ижевского электромеханического завода Купол
Фото - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ вечером 1 июля подтвердил удар Украины по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который производит зенитные ракетные комплексы.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", который находится в Удмуртской Республике РФ".

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Детали: В Генштабе добавили, что завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса РФ, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1, зафиксировали пожар.

Результаты поражения уточняются.

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Что предшествовало:

  • Днем 1 июля беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" – один из главных производителей ЗРК "Тор", "Оса" и ударных БпЛА "Гарпия" для армии РФ. Завод расположен в Удмуртской Республике, что в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.
  • Из видео видно, что завод поразили модернизированными дронами-камикадзе "Лютый".

Генштаббоевые действия
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