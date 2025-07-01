На фронте с начала суток произошло 112 боевых столкновений – Генштаб

На фронте с начала суток произошло 112 боев, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и 73 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 882 дроны-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых два продолжается до сих пор.

Враг 12 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки и в сторону Амбарного.

Враг восемь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Синьковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

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На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники трижды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Каменское.