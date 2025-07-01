Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте с начала суток произошло 112 боевых столкновений – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 23:42
На фронте с начала суток произошло 112 боевых столкновений – Генштаб
фото - 92 ошбр

На фронте с начала суток произошло 112 боев, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 112 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и 73 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 882 дроны-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых два продолжается до сих пор.

Враг 12 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки и в сторону Амбарного.

Враг восемь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Синьковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении украинские защитники трижды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Каменское.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
Зеленский: несколько американских компаний договорились о совместном производстве дронов с Украиной
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Все новости...
Генштаб
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ижевского электромеханического завода "Купол"
Силы обороны ударили по пункту управления РФ на территории Донецкой области
Генштаб: ВСУ отбили 12 атак на Покровском направлении и 7 – на Сумщине
Последние новости
17:19
футболБил Папу Гомеса, дважды громил "Шахтер", сделал Малиновского суперзвездой. Что за тренер будет работать с Довбиком
17:17
Модель для генерации видео Veo 3 от Google заработала в Украине
17:08
В Украине появились первые партии местных арбузов: какова их стоимость
17:06
СБУ взорвала экс-главу оккупационной администрации Луганска – источник
16:40
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
16:36
Модернизированная версия САУ "Богдана" получила международный патент
16:34
Нефтегазовые доходы России в июне упали на треть
16:32
футзалУкраинские клубы сыграют между собой в Лиге чемпионов – результаты жеребьевки
16:30
обновленоПутин анонсировал телефонный разговор с Трампом, который впоследствии подтвердил президент США
16:28
фото, видеоДо 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
Все новости...
Реклама:
Реклама: