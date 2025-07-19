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Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 05:18
фото: Getty Images

Главнокомандующий европейскими силами НАТО Алексус Гринкевич заявил, что США и страны Европейского Союза имеют не более 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможному масштабному военному конфликту с Китаем и Россией.

Источник: Гринкевич во время выступления на встрече с представителями военного командования и оборонной промышленности в Висбадене, цитируют Bild и "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Гринкевича, существует реальный риск скоординированной агрессии со стороны КНР и РФ, что может привести к одновременному нападению на Тайвань и страны НАТО.

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Прямая речь Гринкевича: "Диктаторы КНР Си Цзиньпин и РФ Владимир Путин уже сейчас готовятся к скоординированной атаке, которая может спровоцировать глобальный конфликт".

Детали: Гринкевич отметил, что Си Цзиньпин может начать наступление на Тайвань в координации с российским правителем Путиным. Такой двойной удар, по мнению американского генерала, создает серьезный вызов для Запада.

Прямая речь Гринкевича: "Конфликт может начаться с нападения Китая на Тайвань. Поскольку Россия сейчас является сателлитом КНР, Си Цзиньпин, без сомнения, будет согласовывать действия с Путиным. Китай и Россия готовятся к одновременному удару по Тайваню и Европе. Нам понадобится каждая единица оборудования, вся имеющаяся техника и каждый боеприпас, который сможем получить, чтобы быть готовыми".

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Детали: Также Bild отмечает, что в немецком правительстве растет беспокойство по поводу потенциального нападения России на одну из небольших стран НАТО уже в 2027 году.

СШАЕСКитайРосcия
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