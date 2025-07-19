Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: пострадали более 20 человек

Ольга КацимонСуббота, 19 июля 2025, 13:15
В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: пострадали более 20 человек
Getty Images

В ночь на 19 июля в районе Ист-Голливуд в Лос-Анджелесе автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей.

Источник: пожарно-спасательная служба Лос-Анджелеса

Детали: Инцидент произошёл около 2 часов ночи по местному времени.

Реклама:

По предварительным данным, пострадали более 20 человек.

РЕКЛАМА:

Из них: 4–5 человек находятся в критическом состоянии, 8–10 – в тяжёлом, ещё 10–15 – в состоянии средней тяжести.

На месте работает большое количество экстренных служб. Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование. Причины наезда пока не установлены.

Инцидент квалифицирован как массовое поражение, задействованы десятки подразделений спасателей, включая машины скорой помощи, пожарные расчёты и спецтехнику.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ВидеоВ Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: пострадали более 20 человек
видеоРоссияне атакуют Шостку КАБами и беспилотниками
Оккупанты атаковали 379 беспилотниками и ракетами, удалось сбить 208 – ВС
Австралия передала Украине танки Abrams
Трамп будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы – СМИ
Обновлено от 00:28, фотоМассированная атака вражеских дронов на Одессу: в городе горела многоэтажка, есть погибший
Все новости...
США
Bild: Первый Patriot для Украины за счет Германии будет готов через полгода
Трамп будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы – СМИ
Последние новости
14:55
В Польше произошел сбой системы управления воздушным движением
14:51
боксОн изношен и замедлен: Дюбуа – о главной разнице между собой и Усиком
14:45
"Вернулась с местью": из-за сокращения программы USAID в Зимбабве утроилась смертность от малярии
14:36
фотоШмыгаль и Федоров обсудили масштабирование дронов-перехватчиков
14:19
Правительство упростило требования к работе аптек в селах и прифронтовых районах: что изменится
14:15
Половина жителей Германии считают Россию угрозой
14:09
Трамп заявил, что БРИКС "угасает" после его угроз
14:05
В Польше распространяют фейк о речи посла Украины о Волыни
13:54
Правительство ограничило монополию на рынке дистрибьюторов лекарств
13:42
На оккупированной Донетчине воду будут включать раз в несколько дней
Все новости...
Реклама:
Реклама: