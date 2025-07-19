В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: пострадали более 20 человек
В ночь на 19 июля в районе Ист-Голливуд в Лос-Анджелесе автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей.
Источник: пожарно-спасательная служба Лос-Анджелеса
Детали: Инцидент произошёл около 2 часов ночи по местному времени.
По предварительным данным, пострадали более 20 человек.
Los Angeles’ta araç kalabalığa daldı: 4’ü ağır, 20’den fazla yaralı https://t.co/FnCcHXantT pic.twitter.com/HkUPcs2RPH— F5Haber 🇹🇷 (@f5haber) July 19, 2025
Из них: 4–5 человек находятся в критическом состоянии, 8–10 – в тяжёлом, ещё 10–15 – в состоянии средней тяжести.
На месте работает большое количество экстренных служб. Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование. Причины наезда пока не установлены.
Инцидент квалифицирован как массовое поражение, задействованы десятки подразделений спасателей, включая машины скорой помощи, пожарные расчёты и спецтехнику.