Россия помогла наладить производство ударных дронов в Северной Корее – ЦПД
Среда, 2 июля 2025, 01:52
По данным ЦПД, Россия помогла КНДР наладить производство ударных беспилотников и обучает северокорейских операторов.
Источник: руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко
Детали: Коваленко отметил, что ГУР подтверждает информацию о том, что производство дронов типа "Шахед" и "Герань" налажено в Северной Корее с помощью России.
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Прямая речь Коваленко: "...российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и обучают северокорейских пилотов БПЛА.
Причем, как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА".