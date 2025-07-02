Россия помогла наладить производство ударных дронов в Северной Корее – ЦПД

По данным ЦПД, Россия помогла КНДР наладить производство ударных беспилотников и обучает северокорейских операторов.

Источник: руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

Детали: Коваленко отметил, что ГУР подтверждает информацию о том, что производство дронов типа "Шахед" и "Герань" налажено в Северной Корее с помощью России.

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Прямая речь Коваленко: "...российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и обучают северокорейских пилотов БПЛА.

Причем, как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА".