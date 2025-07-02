Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине есть погибший и раненый – ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 2 июля 2025, 04:12
Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине есть погибший и раненый – ОВА
иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 2 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки вражеских беспилотников на Купянский район, в результате которой есть погибший и раненый.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов отметил, что в селе Боровское, которое, по предварительным данным, атаковали 5 БПЛА типа "Герань-2", вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

Реклама:

Прямая речь Синегубова: "Площадь пожара, который сейчас локализован, достигла 800 кв. м.

К сожалению, есть погибший и раненый".

Детали: Село Волоская Балаклия тоже, по предварительным данным, атаковали 5 российских "Гераней". В результате атаки горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Синегубов добавил, что пожар уже потушили.

Харьковская областьбеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Харьковская область
Российские дроны атаковали Харьковщину: 8 пострадавших, бушевали пожары, есть разрушения
РФ обстреляла Купянщину: один человек погиб, ещё один ранен
Оккупанты атаковали гражданские автомобили на Харьковщине и Днепропетровщине – есть погибшие
Последние новости
21:04
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
19:03
Ученые назвали одного из самых молодых млекопитающих на планете: он эволюционировал относительно
Все новости...
Реклама:
Реклама: