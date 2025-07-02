Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине есть погибший и раненый – ОВА

В ночь на 2 июля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки вражеских беспилотников на Купянский район, в результате которой есть погибший и раненый.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов отметил, что в селе Боровское, которое, по предварительным данным, атаковали 5 БПЛА типа "Герань-2", вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

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Прямая речь Синегубова: "Площадь пожара, который сейчас локализован, достигла 800 кв. м.

К сожалению, есть погибший и раненый".

Детали: Село Волоская Балаклия тоже, по предварительным данным, атаковали 5 российских "Гераней". В результате атаки горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Синегубов добавил, что пожар уже потушили.