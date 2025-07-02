На Сумщине в июне россияне убили 12 гражданских лиц, среди которых двое детей

Начальник военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что за июнь россияне нанесли 2593 удара по региону, в результате чего погибли 12 мирных жителей, среди них 2 ребенка.

Источник: Григоров в соцсетях

Детали: По области враг бил из различных типов вооружения: КАБы, "Шахеды", "Ланцеты", FPV-дроны, артиллерия, минометы.

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В результате обстрелов в июне погибли 12 гражданских лиц, среди них 2 ребенка.

Кроме того, ранения получили 78 человек, из них 10 детей.

Самые масштабные атаки были осуществлены на Сумскую, Верхнесыроватскую, Лебединскую, Путивльскую общины.