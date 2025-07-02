Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине в июне россияне убили 12 гражданских лиц, среди которых двое детей

Ольга ГлущенкоСреда, 2 июля 2025, 05:18
На Сумщине в июне россияне убили 12 гражданских лиц, среди которых двое детей
фото: Сумская ОВА

Начальник военной администрации Сумской области Олег Григоров сообщил, что за июнь россияне нанесли 2593 удара по региону, в результате чего погибли 12 мирных жителей, среди них 2 ребенка.

Источник: Григоров в соцсетях

Детали: По области враг бил из различных типов вооружения: КАБы, "Шахеды", "Ланцеты", FPV-дроны, артиллерия, минометы.

Реклама:

В результате обстрелов в июне погибли 12 гражданских лиц, среди них 2 ребенка.

Кроме того, ранения получили 78 человек, из них 10 детей.

Самые масштабные атаки были осуществлены на Сумскую, Верхнесыроватскую, Лебединскую, Путивльскую общины.

Сумская областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
фотоРоссия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Сумская область
Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине
Зеленский: Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется
ВСУ уничтожили группу врага на Сумском направлении: затрофеили легендарный нож
Последние новости
21:04
20:28
Формула-1Норрис благодаря штрафу Пиастри выиграл дождевой Гран-при Великобритании
20:14
Лев сбежал из зоопарка в Турции и напал на мужчину, который спал на улице
20:00
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
19:51
РФ обстреляла Сумскую область: погиб человек, десятки домов разрушены
19:44
Действующая Верховная Рада не будет раскрывать банковскую тайну - Гетманцев
19:39
Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
19:23
Трамп объявил в Техасе чрезвычайное положение, из-за наводнения, которое унесло жизни 61 человека
19:07
Китай ввёл ограничения против медицинских компаний ЕС
19:03
Ученые назвали одного из самых молодых млекопитающих на планете: он эволюционировал относительно
Все новости...
Реклама:
Реклама: