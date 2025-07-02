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Трамп заявил, что хочет "убрать" из США опасных преступников

Ольга ГлущенкоСреда, 2 июля 2025, 05:58
Трамп заявил, что хочет убрать из США опасных преступников
Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "убрать" из страны опасных преступников, в том числе и тех, кто давно находится или родился в Штатах.

Источник: Трамп в эфире Right Side Broadcasting, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "И в то же время у нас есть много опасных людей, которые уже давно здесь – те, кто бьют людей сзади по голове битой, когда те не смотрят, и убивают их; те, кто штырят ножом, когда вы просто идете по улице.

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Они не новички в нашей стране. Они – часть нашей страны уже давно. Многие из них родились в этой стране.

Я думаю, мы должны и их тоже убрать отсюда, если честно. Возможно, это будет наше следующее общее дело. Потому что мы о них забываем.

А среди них очень опасные люди... Это больные люди. Я хотел бы и их убрать из нашей страны".

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Напомним: В мае сотни вероятных членов банды, в основном из Венесуэлы, были депортированы из Соединенных Штатов в тюрьму в Сальвадоре, причем администрация президента США Дональда Трампа применила полномочия военного времени, чтобы ускорить выдворение, несмотря на решение суда, приостановившее этот шаг.

ТрампСША
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