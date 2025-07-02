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ВСУ обезвредили еще 1 110 оккупантов за сутки

Ирина БалачукСреда, 2 июля 2025, 07:14
ВСУ обезвредили еще 1 110 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 110 захватчиков и 40 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 022 090 (+1 110) человек,
  • танков – 10 985 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 931 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 29 794 (+40) ед,
  • средств ПВО – 1 191 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+73) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войнеГенштаб
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