ВСУ обезвредили еще 1 110 оккупантов за сутки
Среда, 2 июля 2025, 07:14
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 110 захватчиков и 40 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.07. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 022 090 (+1 110) человек,
- танков – 10 985 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 931 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 29 794 (+40) ед,
- средств ПВО – 1 191 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+73) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90) ед.
Данные уточняются.