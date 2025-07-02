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Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина

Ирина БалачукСреда, 2 июля 2025, 07:29
Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина
Фото иллюстративное из Getty images

Один человек получил ранения в результате российского обстрела города Херсон рано утром 2 июля.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно власти: "Около 04:00 оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попал 52-летний мужчина".

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Детали: Пострадавший получил взрывную травму и перелом кости руки.

Его госпитализировали. 

Предыстория:

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Херсонобстрел
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