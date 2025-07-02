Россияне обстреляли Херсон: ранен мужчина
Среда, 2 июля 2025, 07:29
Один человек получил ранения в результате российского обстрела города Херсон рано утром 2 июля.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно власти: "Около 04:00 оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попал 52-летний мужчина".
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Детали: Пострадавший получил взрывную травму и перелом кости руки.
Его госпитализировали.
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- Поздно вечером 1 июля российская армия обстреляла больницу в Херсоне, в результате чего пострадали 8 человек.