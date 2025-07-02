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Защитники отбили 77 атак россиян на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 08:19
Защитники отбили 77 атак россиян на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 171 боевое столкновение, 77 штурмов российских захватчиков захлебнулось на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. 

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За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

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На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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