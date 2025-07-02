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В Киеве велосипедист стрелял по авто волонтера из-за того, что его забрызгали из лужи

Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 09:42
В Киеве велосипедист стрелял по авто волонтера из-за того, что его забрызгали из лужи
фото: Киевская городская прокуратура

В Подольском районе Киева 46-летний велосипедист открыл огонь из пистолета по автомобилю, в котором находилась волонтер Виктория Дворецкая с сыном из-за того, что его якобы забрызгала из лужи другая машина. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram, волонтер Виктория Дворецкая в Facebook

Прямая речь Дворецкой: "Вчера в 20 часов мы с сыном возвращались из магазина домой. Проезжая рынок "Виноградарь", я обратила внимание, как велосипедист бил рукой по стеклу другой машины. И уже через минуту-две я услышала странный звук - смотрю в зеркало заднего вида и вижу существо на велосипеде, которое стреляет по нашей машине из похожего на оружие предмета. Торможу, прошу ребенка пригнуться и выбегаю к нему. Мамкин гангстер, видимо не ожидая, что я остановлюсь, убегает на велосипеде внутрь рынка.

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Осматриваю машину и вижу сантиметров за 15 до заднего стекла дырку, с той стороны, где в автокресле сидел Иван".

Детали: По данным прокуратуры киевлянин, двигаясь на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил сзади в автомобиль марки Ford. После этого он сразу уехал с места происшествия. "В салоне машины находилась женщина с сыном, которая сообщила, что с этим мужчиной не конфликтовала и объяснить причины его действий не может", - говорится в сообщении.

 

Установлено, что открыл стрельбу 46-летний киевлянин. Выяснилось, что другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем начал ее догонять.

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Через некоторое время велосипедист догнал белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и произвел выстрел по машине.

 

Стрелка задержали, пистолет изъяли. Прокуроры вручат злоумышленнику сообщение о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Киевчрезвычайное происшествиеполицияволонтеры
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