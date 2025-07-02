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Россияне атаковали ракетами С-300 и более сотней дронов: ПВО обезвредила 79 БпЛА

Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 09:53
Россияне атаковали ракетами С-300 и более сотней дронов: ПВО обезвредила 79 БпЛА
фото: 41 ОмБР, Сухопутные войска

В ночь на 2 июля россияне атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, востоке и юге страны.

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40 - сбиты огневыми средствами поражения, 39 - локально потеряны, или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударного БПЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.

ПВОроссийско-украинская войнабеспилотники
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