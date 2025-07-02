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Rheinmetall построил завод по производству компонентов для американских F-35

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 10:19
Rheinmetall построил завод по производству компонентов для американских F-35
фото: wikipedia

В немецком городе Веце в Северной Рейн-Вестфалии оборонный подрядчик немецкого оружейного концерна Rheinmetall построил завод, где уже через несколько дней будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35. Стоимость завода составила около 200 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Производство деталей фюзеляжа для американского F-35 в Северной Рейн-Вестфалии начнется через несколько дней. По словам генерального директора Армина Паппергера, "возможно, даже завтра".

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Rheinmetall поставляет компоненты американской компании Northrop Grumman, которая ранее изготавливала центральные секции фюзеляжа, состоящие из около 300 тысяч отдельных деталей, в США. Германия заказала 35 самолетов F-35. Они предназначены для замены устаревших истребителей Tornado немецких вооруженных сил.

В обычном режиме в Веце планируется производить 30 центральных секций фюзеляжа в год с возможностью дополнительных изменений.

"Мы хотим производить до 36 таких основных компонентов для самого универсального и мощного истребителя в мире здесь, в Веце, каждый год", – заявил Паппергер, выразив уверенность, что Германия также разместит дальнейшие заказы.

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Строительство двухтонной центральной секции является сложным процессом. После ряда технических подготовительных работ и различных этапов производства первая центральная секция должна быть поставлена осенью 2026 года. Она будет отправлена в США, где истребитель будет собран из всех остальных компонентов и станет невидимым для радаров.

Сейчас на заводе работает 200 человек, а к осени 2026 года их число вырастет до более 400. Rheinmetall имеет рамочное соглашение на строительство 400 центральных частей фюзеляжа F-35 в течение 17-20 лет.

Что предшествовало:

Германияоружиепроизводство
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