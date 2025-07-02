Rheinmetall построил завод по производству компонентов для американских F-35
В немецком городе Веце в Северной Рейн-Вестфалии оборонный подрядчик немецкого оружейного концерна Rheinmetall построил завод, где уже через несколько дней будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35. Стоимость завода составила около 200 млн евро.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: Производство деталей фюзеляжа для американского F-35 в Северной Рейн-Вестфалии начнется через несколько дней. По словам генерального директора Армина Паппергера, "возможно, даже завтра".
Rheinmetall поставляет компоненты американской компании Northrop Grumman, которая ранее изготавливала центральные секции фюзеляжа, состоящие из около 300 тысяч отдельных деталей, в США. Германия заказала 35 самолетов F-35. Они предназначены для замены устаревших истребителей Tornado немецких вооруженных сил.
В обычном режиме в Веце планируется производить 30 центральных секций фюзеляжа в год с возможностью дополнительных изменений.
"Мы хотим производить до 36 таких основных компонентов для самого универсального и мощного истребителя в мире здесь, в Веце, каждый год", – заявил Паппергер, выразив уверенность, что Германия также разместит дальнейшие заказы.
Строительство двухтонной центральной секции является сложным процессом. После ряда технических подготовительных работ и различных этапов производства первая центральная секция должна быть поставлена осенью 2026 года. Она будет отправлена в США, где истребитель будет собран из всех остальных компонентов и станет невидимым для радаров.
Сейчас на заводе работает 200 человек, а к осени 2026 года их число вырастет до более 400. Rheinmetall имеет рамочное соглашение на строительство 400 центральных частей фюзеляжа F-35 в течение 17-20 лет.
Что предшествовало:
- В мае стало известно, что правительство Латвии ведет переговоры с Rheinmetall о производстве оборонного оборудования внутри страны.
- Недавно писали, что Министерство обороны Нидерландов профинансирует производство 20 наземных транспортных средств Ermine (Hermelin) для Вооруженных Сил Украины, которые изготовит Rheinmetall.