США ввели санкции против российской кибергруппировки Aeza Group

Министерство финансов США ввело санкции против российской Aeza Group - кибергруппировки, причастной к атакам в США и по всему миру. Под ограничения также попали две связанные компании и четверо руководителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США

Детали: 1 июля OFAC внесло в санкционный список Aeza Group за ее роль в "поддержке киберпреступной деятельности, направленной против жертв в США и во всем мире". Также OFAC внесло в список две связанные компании и четырех человек, которые являются руководителями Aeza Group.

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А в координации с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании OFAC внесло в список подставную компанию Aeza Group в Великобритании.

Отмечается, что поставщики услуг надежного хостинга (BPH) продают доступ к специализированным серверам и другой компьютерной инфраструктуре, предназначенной для того, чтобы помочь киберпреступникам, таким как вымогатели, похитители личной информации и торговцы наркотиками, избегать обнаружения и противостоять попыткам правоохранительных органов прекратить их злонамеренную деятельность.

Группа компаний Aeza имеет главный офис в российском Санкт-Петербурге.

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В OFAC заявили, что Aeza Group предоставляла услуги BPH группам программ-вымогателей и вредоносных программ, таким как операторы инфопохитителей Meduza и Lumma, которые использовали хостинг для атак на оборонно-промышленную базу США и технологические компании, а также на других жертв по всему миру.

Инфопохитителей часто используют для сбора личной идентификационной информации, паролей и других конфиденциальных учетных данных от скомпрометированных жертв. Затем эти данные часто продаются на даркнет-рынках для получения прибыли, что делает операторов инфокраж ключевым элементом экосистемы киберпреступности.

Также отмечается, что Aeza Group размещала программы-вымогатели BianLian, панели для кражи информации RedLine и BlackSprut. Речь идет о российском рынке запрещенных наркотиков в даркнете.

Наркорынки в даркнете позволяют анонимно покупать и пересылать наркотики через интернет, что делает их современным и все более весомым фактором в незаконном обороте наркотиков в США и во всем мире.

В OFAC отметили, что все имущество и доли в собственности заблокированных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении либо под контролем лиц США, блокируются.

"Кроме того, любые субъекты хозяйствования, принадлежащие, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются", – добавили в заявлении.

Напомним: