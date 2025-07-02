Буданов: Россияне пытались создать морские дроны, но безрезультатно
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время общения с журналистами заявил, что попытки России разработать собственные морские ударные дроны оказались неудачными.
Источник: корреспондент "Суспільного"
Прямая речь Буданова: "Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели".
Детали: Глава ГУР также прокомментировал возможности России относительно воздушных атак дронами. По его словам, Кремль не может запускать по 450-500 дронов ежедневно, однако способен делать это отдельными массированными волнами.
"До 500 дронов они реально могут запускать в едином залпе", - отметил он.
Напомним:
- 30 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вкладывается в беспилотную составляющую и планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине.
- По данным Воздушных сил, в течение июня противовоздушная оборона Украины уничтожила 4758 воздушных целей, которые выпустило по Украине государство-агрессор Россия, в частности 8 "Кинжалов".