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Буданов: Россияне пытались создать морские дроны, но безрезультатно

Анастасия ПроцСреда, 2 июля 2025, 11:15
Буданов: Россияне пытались создать морские дроны, но безрезультатно
Буданов. Иллюстративное фото: УП

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время общения с журналистами заявил, что попытки России разработать собственные морские ударные дроны оказались неудачными.

Источник: корреспондент "Суспільного"

Прямая речь Буданова: "Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели".

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Детали: Глава ГУР также прокомментировал возможности России относительно воздушных атак дронами. По его словам, Кремль не может запускать по 450-500 дронов ежедневно, однако способен делать это отдельными массированными волнами.

"До 500 дронов они реально могут запускать в едином залпе", - отметил он.

Напомним:

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  • 30 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вкладывается в беспилотную составляющую и планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине.
  • По данным Воздушных сил, в течение июня противовоздушная оборона Украины уничтожила 4758 воздушных целей, которые выпустило по Украине государство-агрессор Россия, в частности 8 "Кинжалов".

БудановРосcиябеспилотники
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