ГБР задержало военного, который пытался продать гранаты и гранатометы своей части

Правоохранители задержали военнослужащего, который пытался продать оружия почти на 2 млн грн, которое находилось на балансе его воинской части в Донецкой области.

Источник: ГБР

Дословно: "В апреле 2025 года фигурант через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные в части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тыс. грн.

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После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР.

Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн грн".

Детали: Правоохранители нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон.

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После всех необходимых юридических процедур оружие вернут ВСУ.

Военнослужащему сообщено о подозрении в:

присвоении боевых припасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),

ношении, приобретении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.