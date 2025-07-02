Похищение мигрантов с целью выкупа: в Польше задержали 4 украинцев

Польская полиция задержала четырех украинцев по подозрению в жестоких похищениях мигрантов с целью вымогательства выкупа в Польше и Латвии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Отмечается, что все задержанные находились в Польше на законных основаниях. Самой старшей женщине 40 лет, самому младшему подозреваемому – 20 лет.

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Им всем инкриминируют похищение людей и незаконное пересечение границы.

По неофициальной информации, полученной польским вещателем, члены банды были причастны к незаконной перевозке мигрантов, которые въезжали в Европейский Союз через Беларусь.

Польские правоохранители узнали об этом в середине июня. Тогда Центральное следственное бюро от одной из гуманитарных организаций получило информацию о похищении двух граждан Эфиопии.

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В сообщении говорилось о том, что в Польше удерживают людей, похищенных бандой, которая требует выкуп в криптовалюте. Преступники угрожали убить жертв и продать их органы. В сообщении также были фото обнаженных, связанных мужчин.

Правоохранители выяснили, что преступники, угрожая оружием, отобрали у мужчин деньги и телефоны, а затем увезли их в Любин в багажнике автомобиля. Семья похищенных получила требование заплатить выкуп.

Похищенным мужчинам удалось бежать. Свидетели заметили обнаженных мужчин в городе и передали их пограничникам.

Как отметили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех малийцев. Мужчин связали и закрыли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками прислали его семье вместе с требованием выкупа.

Польская полиция начала сотрудничать с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Личности похитителей установили.

Поэтому в конце июня с участием антитеррористических сил на дороге вблизи города Острув-Мазовецкий были задержаны три человека. Четвертый был задержан в Сквежине.

Сейчас трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.

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