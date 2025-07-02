Похищение мигрантов с целью выкупа: в Польше задержали 4 украинцев
Польская полиция задержала четырех украинцев по подозрению в жестоких похищениях мигрантов с целью вымогательства выкупа в Польше и Латвии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Отмечается, что все задержанные находились в Польше на законных основаниях. Самой старшей женщине 40 лет, самому младшему подозреваемому – 20 лет.
Им всем инкриминируют похищение людей и незаконное пересечение границы.
По неофициальной информации, полученной польским вещателем, члены банды были причастны к незаконной перевозке мигрантов, которые въезжали в Европейский Союз через Беларусь.
Польские правоохранители узнали об этом в середине июня. Тогда Центральное следственное бюро от одной из гуманитарных организаций получило информацию о похищении двух граждан Эфиопии.
В сообщении говорилось о том, что в Польше удерживают людей, похищенных бандой, которая требует выкуп в криптовалюте. Преступники угрожали убить жертв и продать их органы. В сообщении также были фото обнаженных, связанных мужчин.
Правоохранители выяснили, что преступники, угрожая оружием, отобрали у мужчин деньги и телефоны, а затем увезли их в Любин в багажнике автомобиля. Семья похищенных получила требование заплатить выкуп.
Похищенным мужчинам удалось бежать. Свидетели заметили обнаженных мужчин в городе и передали их пограничникам.
Как отметили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех малийцев. Мужчин связали и закрыли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками прислали его семье вместе с требованием выкупа.
Польская полиция начала сотрудничать с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Личности похитителей установили.
Поэтому в конце июня с участием антитеррористических сил на дороге вблизи города Острув-Мазовецкий были задержаны три человека. Четвертый был задержан в Сквежине.
Сейчас трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.
Предыстория:
- 1 июля Польша сообщила, что с 7 июля вводятся проверки на границах с Германией и Литвой с целью остановить прибытие нелегальных мигрантов.
- В литовском Министерстве внутренних дел заявили, что ведомство было проинформировано о соответствующем решении польской стороны.
- Также на днях литовская сторона направила в Латвию дополнительные силы для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.