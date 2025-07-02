Россия атаковала Купянщину дронами: ранены два человека

В ночь на 2 июля российские войска атаковали село Боровское Купянского района Харьковской области, применив четыре беспилотника. В результате удара пострадали двое местных жителей – 22-летний и 90-летний мужчины.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Атака произошла около 23:40. В результате ударов повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия, а взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Реклама:

фото: Харьковская областная прокуратура

Получили ранения двое мужчин в возрасте 22 и 90 лет.

По факту обстрела начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним:

РЕКЛАМА: