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Россия атаковала Купянщину дронами: ранены два человека

Анастасия ПроцСреда, 2 июля 2025, 12:28
Россия атаковала Купянщину дронами: ранены два человека
фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 2 июля российские войска атаковали село Боровское Купянского района Харьковской области, применив четыре беспилотника. В результате удара пострадали двое местных жителей – 22-летний и 90-летний мужчины.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Атака произошла около 23:40. В результате ударов повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия, а взрывной волной выбило окна в жилых домах.

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фото: Харьковская областная прокуратура

Получили ранения двое мужчин в возрасте 22 и 90 лет.

По факту обстрела начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним:

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Харьковская областьобстрел
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