Россия атаковала Купянщину дронами: ранены два человека
Среда, 2 июля 2025, 12:28
В ночь на 2 июля российские войска атаковали село Боровское Купянского района Харьковской области, применив четыре беспилотника. В результате удара пострадали двое местных жителей – 22-летний и 90-летний мужчины.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Атака произошла около 23:40. В результате ударов повреждены складские помещения и техника гражданского предприятия, а взрывной волной выбило окна в жилых домах.
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Получили ранения двое мужчин в возрасте 22 и 90 лет.
По факту обстрела начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Напомним:
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- В ночь на 2 июля в Харькове на фоне угрозы российских беспилотников прогремел взрыв, возник пожар.