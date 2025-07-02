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Генштаб рассказал, как россияне создали фейк о захвате Дачного на Днепропетровщине

Станислав ПогориловСреда, 2 июля 2025, 12:47
Генштаб рассказал, как россияне создали фейк о захвате Дачного на Днепропетровщине
фото: мвд Украины

В Генеральном штабе заявили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине не был захвачен россиянами, как утверждали пропагандисты РФ, и остается под контролем Вооруженных сил.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины".

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Детали: Военные рассказали, что несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп российских захватчиков смогла проникнуть в пределы Дачного. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, "однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов".

 
карта DeepState

В одном из последующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше - они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС, пополнив обменный фонд.

По данным Генштаба, российские оккупанты не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. "Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько бы ни совершал "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ", - говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.
  • В то же время россияне неоднократно заявляли, что вторглись в Днепропетровскую область. Однако украинский Генштаб это опровергал.
  • Также руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заверил, что для города Днепр существует только угроза российских ракетно-дроновых атак, а боевые действия происходят только по контурам Днепропетровской области.

Днепропетровская областьВооруженные силыроссийско-украинская война
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