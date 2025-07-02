Генштаб рассказал, как россияне создали фейк о захвате Дачного на Днепропетровщине
В Генеральном штабе заявили, что населенный пункт Дачное на Днепропетровщине не был захвачен россиянами, как утверждали пропагандисты РФ, и остается под контролем Вооруженных сил.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины".
Детали: Военные рассказали, что несколько дней назад одна из небольших разведывательных групп российских захватчиков смогла проникнуть в пределы Дачного. Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, "однако это была последняя их активность: украинские воины уничтожили оккупантов".
В одном из последующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше - они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС, пополнив обменный фонд.
По данным Генштаба, российские оккупанты не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. "Враг не имеет успеха в достижении этой демонстрационной цели, сколько бы ни совершал "мясных штурмов" силами малых пехотных групп и ДРГ", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.
- В то же время россияне неоднократно заявляли, что вторглись в Днепропетровскую область. Однако украинский Генштаб это опровергал.
- Также руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заверил, что для города Днепр существует только угроза российских ракетно-дроновых атак, а боевые действия происходят только по контурам Днепропетровской области.