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Украину накроет 30-градусная жара

Александр ШумилинСреда, 2 июля 2025, 13:17
Украину накроет 30-градусная жара
Фото: Getty Images

Воздух в Украине в ближайшие дни будет прогреваться до 30°, однако на востоке в четверг местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура ночью 3 июля 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на западе и юге страны до 33°, в восточных областях 21-26°.

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В Киеве 3 июля без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура 3 июля была 33,9° в 1885 г., самая низкая - 9,0° выше нуля в 1892 г.

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