Россияне ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела на Донбассе

Оккупанты атаковали с беспилотника группу спасателей, которая ликвидировала последствия российского обстрела в Дружковской общине Донецкой области – повреждена техника.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Во время ликвидации последствий вражеского обстрела частного жилого сектора в Дружковской общине оккупанты целенаправленно с помощью дрона атаковали чрезвычайников. К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и отошли на безопасное расстояние".

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Фото ГСЧС

Детали: От российской атаки пострадала пожарная автоцистерна – ударной волной выбило окна и деформировало отсеки автомобиля.

фото ГСЧС

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