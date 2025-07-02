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Россияне ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела на Донбассе

Ирина БалачукСреда, 2 июля 2025, 14:21
Россияне ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела на Донбассе
Фото ГСЧС

Оккупанты атаковали с беспилотника группу спасателей, которая ликвидировала последствия российского обстрела в Дружковской общине Донецкой области – повреждена техника.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Во время ликвидации последствий вражеского обстрела частного жилого сектора в Дружковской общине оккупанты целенаправленно с помощью дрона атаковали чрезвычайников. К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и отошли на безопасное расстояние". 

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Фото ГСЧС

Детали: От российской атаки пострадала пожарная автоцистерна – ударной волной выбило окна и деформировало отсеки автомобиля. 

 
фото ГСЧС 

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