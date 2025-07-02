Россияне ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела на Донбассе
Среда, 2 июля 2025, 14:21
Оккупанты атаковали с беспилотника группу спасателей, которая ликвидировала последствия российского обстрела в Дружковской общине Донецкой области – повреждена техника.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Во время ликвидации последствий вражеского обстрела частного жилого сектора в Дружковской общине оккупанты целенаправленно с помощью дрона атаковали чрезвычайников. К счастью, личный состав не пострадал: пожарные вовремя приостановили проведение работ и отошли на безопасное расстояние".
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Детали: От российской атаки пострадала пожарная автоцистерна – ударной волной выбило окна и деформировало отсеки автомобиля.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Дружковку беспилотниками, в результате чего 3 человека получили ранения и повреждены по меньшей мере четыре частных дома.