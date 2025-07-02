Бойцы ССО провели налет на группу россиян вблизи границы
Среда, 2 июля 2025, 15:05
Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ совершили результативный налет на вражескую позицию, в результате ликвидировали 4 военнослужащих РФ, еще одного взяли в плен.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Спецназовцы проводили специальную разведку в приграничье, когда заметили передвижение противника.
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Оперативно оценив тактическую обстановку, воины ССО совершили успешный налет.
После обыска тел противника, операторы провели допрос и радиоперехват.