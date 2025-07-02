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Стефанишина рассказала, что Украина делает для разблокирования процесса вступления в ЕС

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСреда, 2 июля 2025, 15:32
Стефанишина рассказала, что Украина делает для разблокирования процесса вступления в ЕС
Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина активно работает со всеми партнерами для разблокирования процесса вступления в ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Стефанишиной "Укринформу"

Детали: По словам Стефанишиной, блокирование этого процесса Венгрией – это прежде всего политическая история, и сейчас Украина активно работает вместе с партнерами, чтобы найти решение.

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"Этот вопрос постоянно находится на повестке дня", – заверила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что все вопросы, в том числе касающиеся национальных меньшинств, должны решаться в диалоге, а не становиться предметом политического шантажа в институтах ЕС.

Она также убеждена, что Украина до конца года сделает все необходимое для открытия всех шести кластеров для переговоров о вступлении в Европейский Союз.

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"Украина, со своей стороны, уже сейчас готова открыть три переговорных кластера, а до конца года сделает все необходимое, чтобы открыть все шесть. Сейчас единственный фактор, определяющий дату принятия решения об открытии переговоров, – это консенсус 27 стран ЕС", – подчеркнула вицепремьер.

Напомним, саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Поэтому 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

Как сообщалось, Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом говорилось в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

Читайте также: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.

ЕСЕвропа
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