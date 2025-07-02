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В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ

Анастасия ПроцСреда, 2 июля 2025, 15:54
В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ
фото: СБУ

СБУ и Нацполиция разоблачили в Одесской области три схемы хищения почти 100 млн грн оборонных средств, к которым причастны командиры батальона.

Источник: СБУ

Дословно: "Фигуранты продавали "бронь от призыва", поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо. Это привело к убыткам бюджета Украины почти на 100 млн грн".

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Детали: По данным следствия, организатором сделок является бывший командир одного из батальонов, дислоцированного в регионе. К схеме он привлек четырех подчиненных - среди них двое его заместителей.

 
фото: СБУ

По одной из схем военные фиктивно оформляли на службу местных предпринимателей и знакомых. Стоимость таких "услуг" по избежанию призыва составляла до 5 тысяч долларов.

Зарплаты псевдовоенных, которые не появлялись на территории режимного объекта, систематически переводились на банковские карточки командования.

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Кроме того, фигуранты сбывали поддельные удостоверения участников боевых действий, а также незаконно продавали топливо, предназначенное для военной техники.

Правоохранители задержали всех участников преступной группы. Во время обысков у них изъяли телефоны, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас экс-командиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества, совершенное организованной группой),
  • ст. 366 (служебный подлог),
  • ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Всех подозреваемых взяли под стражу. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одесская областькоррупция
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