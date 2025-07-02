ЕС поставил цель к 2040 году сократить выбросы парниковых газов на 90%

Европейская комиссия 2 июля предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам климата Вопке Хукстра

Детали: К 2040 году Евросоюз должен сократить выбросы парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.

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"Мы наконец-то здесь – в очень жаркий день, который некоторые назвали бы очень символичным. То, что мы делаем сегодня, – это следующий шаг на пути Европейского Союза к повышению и укреплению его конкурентоспособности, усилению независимости и сокращению выбросов. Мы предложили поправку к Климатическому закону ЕС, которая предусматривает сокращение выбросов на 90% к 2040 году", – объявил Хукстра.

Он подчеркнул, что речь идет о защите граждан государств ЕС от экстремальных погодных явлений и глобального потепления.

"Речь идет также о защите наших экономик от экономических потерь, вызванных изменением климата. Пример, который я часто привожу, потому что эта цифра действительно впечатляет, – это потеря 11% ВВП Словении в результате разрушительного наводнения. К сожалению, подобных примеров хватает по всему Европейскому Союзу. Речь идет о том, чтобы стать более независимыми и устойчивыми", – добавил еврокомиссар.

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После обнародования предложение Еврокомиссии об установлении климатической цели на 2040 год будет передано в Европейский парламент и Совет ЕС для обсуждения и принятия в соответствии с обычной законодательной процедурой.

Напомним, в соответствии с Климатическим законом ЕС, Евросоюз и его государства-члены взяли на себя обязательство сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году.

Закон устанавливает первую промежуточную цель – сокращение чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Теперь Еврокомиссия хочет установить следующую промежуточную цель на 2040 год.

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