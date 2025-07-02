Работник ТЦК в Днепре незаконно списал с воинского учета 17 мужчин – ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии. На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не являлся.

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Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются, сообщают правоохранители.

Следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно снятых с воинского учета.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.