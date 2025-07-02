На Харьковщине два человека пострадали от ударов российских FPV-дронов
Среда, 2 июля 2025, 16:50
2 июля в результате российской атаки FPV-дронами на Харьковщине ранены двое мужчин – 64 и 20 лет.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: Сообщается, что оккупанты атаковали села Веселое Липецкой и Шестаково Старосалтовской громад.
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В Веселом взрывное ранение получил 64-летний местный житель. В Шестаково пострадал 20-летний мужчина.
Обоих пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним:
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- В ночь на 2 июля российские войска атаковали село Боровское Купянского района Харьковской области, применив четыре беспилотника. В результате удара пострадали двое местных жителей - 22-летний и 90-летний мужчины.