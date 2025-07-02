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УПЦ МП утверждают, что Онуфрий не имеет гражданства РФ и обжалует указ Зеленского

Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 17:33
УПЦ МП утверждают, что Онуфрий не имеет гражданства РФ и обжалует указ Зеленского
Онуфрий и патриарх Кирилл. фото risu.ua

Спикер УПЦ МП митрополит Климент заявил, что у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия нет других паспортов кроме украинского и что митрополит обжалует решение президента.

Источник: Климент в комментарии "Суспільному"

Детали: Спикер также сказал, что Онуфрий, мол, "не обращался" в Россию "с заявлением о получении другого гражданства".

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По словам Климента, митрополит УПЦ МП также будет оспаривать указ президента и доказывать, что не имеет других гражданств кроме украинского.

Что предшествовало: 2 июля Служба безопасности Украины сообщила, что президент Владимир Зеленский своим указом прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ МП Онуфрий.

СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

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Также несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла, который благословил войну РФ против Украины.

Предыстория:

  • Расследование "Украинской правды" от 2023 года показало, что митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство.
  • Так, согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт. Через год, 23 июня 2003 года, он получил еще и загранпаспорт гражданина РФ, причем уже не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт.
  • В УПЦ МП отрицали наличие российского гражданства у митрополита Онуфрия и других церковников. В то же время сам Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, однако признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился.

Смотрите также: "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

УПЦ МПгражданствоЗеленский
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