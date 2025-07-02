ОГП: Бывший чиновник Минобороны с сообщником нажились на закупке винтовок

Бывшему чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о закупке винтовок, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 33 миллионов гривен.

Источник: сообщение генерального прокурора Руслана Кравченко

Дословно: "В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок — общая сумма более 363 миллионов гривен.

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Однако компания поставила винтовки в неполной комплектации. Судебная экономическая экспертиза: подтвержденный ущерб государству — 33,413 млн грн".

Детали: Сообщается, что бывшему чиновнику Минобороны и руководителю компании-поставщика сообщили о подозрении по статье "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением".

В то же время продолжается техническая экспертиза самих винтовок. После нее — дополнительные судебные экспертизы: товароведческая и экономическая.