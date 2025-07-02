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Рютте потроллил Лаврова: Ничего полезного из его рта так и не вылетело

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 18:07
Рютте потроллил Лаврова: Ничего полезного из его рта так и не вылетело
Сергей Лавров. фото Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте высмеял главу российского МИД Сергея Лаврова из-за его недавних комментариев о "крахе" Североатлантического альянса.

Источник: Рютте в эфире Fox News, цитирует "Европейская правда"

Детали: Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который спрогнозировал крах путинского режима в результате современной "гонки вооружений".

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"Наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - смог ответить глава российского МИДа.

Комментируя эти слова, Рютте прежде всего отметил "огромную внешнеполитическую победу" Дональда Трампа и его администрации по увеличению оборонных расходов НАТО.

"Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело", - считает генсек.

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"Так что давайте не будем уделять господину Лаврову много внимания", - предложил он.

Напомним: 25 июня на саммите НАТО страны Альянса признали Россию долгосрочной угрозой и согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону.

НАТОЛавров
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