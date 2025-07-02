Воздушные силы показали, как ЗРК Raven сбивает цели РФ британскими ракетами

Воздушные силы показали, как работает против российских целей британский зенитный ракетный комплекс Raven.

Источник: командование ВС ВСУ

Дословно: "Зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании на службе в Воздушных силах работают на разных направлениях.

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Какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс в противовоздушных боях рассказывают военнослужащие боевого расчета ЗРК Raven с южного направления.

Детали: ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, предназначен для поражения БпЛА всех типов, крылатых ракет, а в идеале - самолетов и вертолетов.

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Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Среди преимуществ бойцы называют мобильность этого комплекса.

Напомним: Глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что Великобритания поставит Украине 350 ракет ASRAAM для усиления противовоздушной обороны за счет процентов от замороженных российских активов.

Они были адаптированы для наземного запуска в рекордно короткий срок - три месяца.

Ракеты ASRAAM британского производства будут применяться мобильными системами ПВО Raven, которые Украине поставляет Великобритания. По данным издания Guardian, еще пять таких зенитных комплексов направляются в Украину.