Воздушные силы показали, как ЗРК Raven сбивает цели РФ британскими ракетами
Воздушные силы показали, как работает против российских целей британский зенитный ракетный комплекс Raven.
Источник: командование ВС ВСУ
Дословно: "Зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании на службе в Воздушных силах работают на разных направлениях.
Какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс в противовоздушных боях рассказывают военнослужащие боевого расчета ЗРК Raven с южного направления.
Детали: ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, предназначен для поражения БпЛА всех типов, крылатых ракет, а в идеале - самолетов и вертолетов.
Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.
Среди преимуществ бойцы называют мобильность этого комплекса.
Напомним: Глава британского правительства Кир Стармер сообщил, что Великобритания поставит Украине 350 ракет ASRAAM для усиления противовоздушной обороны за счет процентов от замороженных российских активов.
Они были адаптированы для наземного запуска в рекордно короткий срок - три месяца.
Ракеты ASRAAM британского производства будут применяться мобильными системами ПВО Raven, которые Украине поставляет Великобритания. По данным издания Guardian, еще пять таких зенитных комплексов направляются в Украину.