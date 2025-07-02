В Никопольском районе Днепропетровской области за день пострадали 7 человек
Из-за российских атак 2 июля в Никопольском районе пострадали 7 человек.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "На Никопольщине в целом пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, среди них – 17-летняя девушка.
Местные населенные пункты российская армия терроризировала беспилотниками и артиллерией. Произошло несколько пожаров. В частности, горело поле с пшеницей. Все возгорания спасатели укротили".
Детали: В районе также повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена. Изуродованы авто, гараж, предприятие, инфраструктура.
В Синельниковском районе РФ сбросила КАБы. Под ударом была Межевская громада. Разбиты почти три десятка домов, 2 машины, здания.
По уточненной информации, ночью агрессор попал FPV-дроном по Межевской громаде, рано утром – артиллерией по Великомихайловской. Повреждены инфраструктура и жилье.
Что предшествовало:
Четыре человека получили ранения в результате российского удара FPV-дроном в городе Никополь, что в Днепропетровской области утром 2 июля.