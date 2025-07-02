РФ атаковала Сумы беспилотником: водитель маршрутки успел отъехать и пассажиры не пострадали

Вечером 2 июля российская армия атаковала Сумы беспилотником, обошлось без пострадавших.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров, полиция Сумской области

Детали: Около 18:00 вражеский БПЛА атаковал Ковпаковский район в Сумах.

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Прямая речь: "Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров – никто из них не пострадал".

фото - сумская ова

Детали: Также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.

Фото - нацполиция

Фото - нацполиция