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РФ атаковала Сумы беспилотником: водитель маршрутки успел отъехать и пассажиры не пострадали

Татьяна ОлейникСреда, 2 июля 2025, 19:12
РФ атаковала Сумы беспилотником: водитель маршрутки успел отъехать и пассажиры не пострадали
Фото - сумская ова

Вечером 2 июля российская армия атаковала Сумы беспилотником, обошлось без пострадавших.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров, полиция Сумской области

Детали: Около 18:00 вражеский БПЛА атаковал Ковпаковский район в Сумах.

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Прямая речь: "Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров – никто из них не пострадал".

 
фото - сумская ова

Детали: Также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.

 
Фото - нацполиция
 
Фото - нацполиция
 
Фото - нацполиция

Сумы
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