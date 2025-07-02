РФ атаковала Сумы беспилотником: водитель маршрутки успел отъехать и пассажиры не пострадали
Среда, 2 июля 2025, 19:12
Вечером 2 июля российская армия атаковала Сумы беспилотником, обошлось без пострадавших.
Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров, полиция Сумской области
Детали: Около 18:00 вражеский БПЛА атаковал Ковпаковский район в Сумах.
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Прямая речь: "Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров – никто из них не пострадал".
Детали: Также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.