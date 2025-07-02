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Глава МИД подчеркивает: Украина готова покупать или одалживать средства ПВО

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 20:29
Глава МИД подчеркивает: Украина готова покупать или одалживать средства ПВО
Андрей Сибига, фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина готова покупать или занимать средства ПВО, которые являются критической необходимостью в условиях все более интенсивных воздушных ударов государства-агрессора РФ.

Источник: Сибига в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава МИД напомнил, что за июнь Россия выпустила по Украине более 330 ракет, в том числе 80 баллистических, и более 5000 БПЛА и 5000 КАБов, что подтверждает отсутствие у Кремля каких-либо намерений договариваться о мире, вопреки усилиям США.

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Он напомнил также статистику ООН о том, что за последние полгода количество пострадавших среди гражданских украинцев выросло на 37%.

"Такое большое количество БПЛА, бомб и ракет, особенно баллистических, подчеркивает насущную необходимость дальнейшего усиления украинской ПВО. Нам нужно больше перехватчиков и больше систем. И мы также готовы покупать или занимать их", - отметил Сибига.

Он призвал также к большим инвестициям в украинский ОПК, в том числе дроны-перехватчики и средства ПВО.

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"Украина активно работает над разработкой собственных возможностей. Но мы нуждаемся в поддержке сейчас, учитывая масштабы российского террора", - подчеркнул министр.

"Единственный путь заставить Россию закончить войну - это увеличивать давление на Москву и усиливать Украину... Сейчас не время для слабых решений. Нужно продемонстрировать силу и послать Москве правильные сигналы", - призвал глава МИД.

Предыстория:

помощь УкраинеПВОвойнаМИД
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