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Конгрессмен просит Трампа об экстренном брифинге относительно приостановки помощи Украине

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 2 июля 2025, 20:43
Конгрессмен просит Трампа об экстренном брифинге относительно приостановки помощи Украине
фото: Getty Images

Один из республиканцев в Конгрессе призвал американского президента Дональда Трампа провести срочный брифинг для конгрессменов по ситуации с поставками помощи Украине.

Источник: письмо конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, цитирует "Европейская правда"

Детали: Фицпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в условиях, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.

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"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны в то же время оказывать критически нужную помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того и другого – неприемлемо", – пишет конгрессмен.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше реагировать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", – подчеркнул республиканец.

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"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних пересмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановлении критически нужной и спасительной военной помощи Украине", – заключает Фицпатрик.

Предыстория:

  • Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • Украина заявила, что не получала официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но одновременно призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

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