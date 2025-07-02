Конгрессмен просит Трампа об экстренном брифинге относительно приостановки помощи Украине

Один из республиканцев в Конгрессе призвал американского президента Дональда Трампа провести срочный брифинг для конгрессменов по ситуации с поставками помощи Украине.

Источник: письмо конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, цитирует "Европейская правда"

Детали: Фицпатрик заявил, что обеспокоен новостями о том, что США приостановили поставки Украине уже согласованной помощи в условиях, когда РФ продолжает летнюю наступательную кампанию и усилила воздушные удары по тылу.

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"Хотя США нужно усиливать нашу оборонно-промышленную базу внутри страны, мы должны в то же время оказывать критически нужную помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от варварского вторжения диктаторов. Не делать и того и другого – неприемлемо", – пишет конгрессмен.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за свою свободу, но и весь демократический мир.

"Сейчас решающий момент: на храбрость Украины нужно и дальше реагировать действиями, и США должны сохранить лидерскую роль... В защите свободы не может быть полумер", – подчеркнул республиканец.

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"С уважением прошу о срочном брифинге Белого дома и Министерства обороны относительно последних пересмотров Пентагоном наших запасов оружия и боеприпасов, а также решения о приостановлении критически нужной и спасительной военной помощи Украине", – заключает Фицпатрик.

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