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WSJ: США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 2 июля 2025, 21:18
WSJ: США приостановили передачу Украине оружия, которое уже было в Польше
Украинский военнослужащий держит ПЗРК Stinger. Фото - ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Решение администрации Дональда Трампа приостановить часть военной помощи Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal, журналист National Public Radio Том Боумен

Детали: По словам собеседников WSJ в Белом доме и Конгрессе, в Польше на момент приостановки поставок оружия Украине находились, среди прочего, "более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM".

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В Пентагоне заявили, что речь не идет о полном прекращении помощи Украине, вместо этого Трампу предложат варианты продолжения военной помощи, которые соответствуют его цели закончить войну.

Обновлено: Журналист National Public Radio уточнил, что речь идет о 92 ракетах AIM, 30 ракетах Patriot, 8496 единицах 155-мм гаубичных снарядов, 142 ракетах AGM-114 Hellfire, 252 ракетах GMLR, 25 ракетах Stinger и 125 гранатометах AT-4.

Напомним, во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

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В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

СШАоружиепомощь Украине
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