МИД высмеял новую антиукраинскую пропаганду Орбана: "Тупо, скучно и неубедительно"
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отверг очередную атаку венгерской государственной пропаганды, которая связывает Владимира президента Украины Зеленского с лидером оппозиции Венгрии Петером Мадяром.
Источник: Тихий в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"
Детали: Спикер опубликовал фото новой рекламной кампании в Венгрии, на которой Зеленского сравнивают с Мадьяром лозунгом "похожи как два яйца". На фото наложена надпись "Осторожно, венгерская пропаганда".
Прямая речь: "Вместо того, чтобы объяснить венгерскому народу, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур на украинского президента. Выглядит тупо, скучно и неубедительно".
Что предшествовало: В Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками".