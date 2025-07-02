МИД высмеял новую антиукраинскую пропаганду Орбана: "Тупо, скучно и неубедительно"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отверг очередную атаку венгерской государственной пропаганды, которая связывает Владимира президента Украины Зеленского с лидером оппозиции Венгрии Петером Мадяром.

Источник: Тихий в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Спикер опубликовал фото новой рекламной кампании в Венгрии, на которой Зеленского сравнивают с Мадьяром лозунгом "похожи как два яйца". На фото наложена надпись "Осторожно, венгерская пропаганда".

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Прямая речь: "Вместо того, чтобы объяснить венгерскому народу, как они испортили экономику, венгерское правительство занято рисованием карикатур на украинского президента. Выглядит тупо, скучно и неубедительно".

Что предшествовало: В Венгрии после завершения опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и изображают обоих "марионетками".