Во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка: по меньшей мере 27 погибших, среди них дети

По меньшей мере 27 человек погибли в субботу, 20 июля, в результате опрокидывания туристической лодки в бухте Халонг на северо-востоке Вьетнама. Среди жертв восемь детей.

Источник: Reuters

Детали: Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени, когда шторм "Вифа" начал приближаться к побережью со стороны Южно-Китайского моря. Туристическая лодка, на борту которой находились 53 человека, перевернулась в водах бухты Халонг – одного из самых известных туристических мест страны.

Реклама:

По информации государственного Вьетнамского информагентства, по состоянию на вечер субботы спасатели обнаружили тела 27 погибших, среди которых восемь детей. Еще 11 человек удалось спасти.

Согласно сообщению местного издания VnExpress, большинство пассажиров были жителями столицы Вьетнама – Ханоя.

Поисково-спасательные работы продолжаются.