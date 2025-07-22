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Обнародовали фамилии нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП

Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 16:31
Обнародовали фамилии нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП
фото из Telegram нардепа Ярослава Железняка

Движение "Чесно" обнародовало полный перечень народных депутатов, которые во вторник поддержали законопроект №12414 с правками, которые фактически подчиняют независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Источник: "Чесно"

Детали: За проголосовали 263 народных избранника. Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Довіра" (17), „Батькивщина" (15), "За майбутнє" (10) и "Відновлення України" (9). Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один - "Голос", и еще пять ­– внефракционные.

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Кто именно из депутатов проголосовал за лишение антикоррупционных органов независимости.

 
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Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
  • Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.

НАБУзаконодательствоВерховная Рада
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