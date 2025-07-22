Обнародовали фамилии нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП

Движение "Чесно" обнародовало полный перечень народных депутатов, которые во вторник поддержали законопроект №12414 с правками, которые фактически подчиняют независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Источник: "Чесно"

Детали: За проголосовали 263 народных избранника. Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Довіра" (17), „Батькивщина" (15), "За майбутнє" (10) и "Відновлення України" (9). Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один - "Голос", и еще пять ­– внефракционные.

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Кто именно из депутатов проголосовал за лишение антикоррупционных органов независимости.

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